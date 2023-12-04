Штучний інтелект навчився розпізнавати підроблене вино

Швейцарські дослідники створили інструмент на основі штучного інтелекту (ШІ), який розпізнає підроблене вино. ШІ використали для аналізу сполук у вині та відстеження його походження.

Про це пише The Guardian.

Для "навчання" програми ШІ вчені звернулися до газової хроматографії – спеціального фізико-хімічного методу розподілу речовин, який зазвичай використовується в лабораторіях для розділення та ідентифікації сполук, що входять до складу суміші.

Вчені використали цей метод для аналізу 80 вин, зібраних протягом 12 років з семи різних маєтків у французькому регіоні Бордо.

"Перше, що ми побачили, це кластери, які відповідають певним шато. Це одразу підказало нам, що існує хімічний почерк, характерний для кожного шато, незалежно від врожаю. Це загальна картина концентрації багатьох молекул, яка відрізняє кожне шато", – пояснив професор Александр Пуже з Женевського університету у Швейцарії.

На концентрацію сполук, що містяться у винах кожного шато, впливають багато факторів – від винограду та ґрунту до мікроклімату та процесу виноробства.

"Потужність машинного навчання для такого роду досліджень стає все більш очевидною з кожним новим застосуванням у харчовій промисловості та сільському господарстві", - сказав Девід Джеффрі, доцент винознавства в Університеті Аделаїди та співавтор книги "Розуміння хімії вина".

Програма, над якою працюють вчені, відстежувала правильні шато з точністю до 99%. Водночас її здатність розрізняти врожаї вина має 50% точності.

Нагадаємо, ШІ показав, який вигляд матимуть через 25 років люди, що працюють віддалено (фото).

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