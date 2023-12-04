У ГУР розповіли про стан здоров'я Маріанни Буданової після отруєння

Днями стало відомо, що дружину голови Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Наразі вона пройшла курс лікування і знаходиться далі під наглядом і обстеженням лікарів.

Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в етері "Свобода.Ранок".

За його словами, стан Маріанни Буданової покращився.

"Наслідки і симптоми отруєння важкими металами, які були, значною мірою зараз вже зникли і виправлені завдяки вчасному зверненню до лікарів і ефективній роботі українських фахівців", - розповів він.

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На сьогодні продовжується внутрішнє розслідування, яке проводить підрозділ внутрішньої безпеки Головного управління розвідки стосовно отруєння Маріанна Буданової і офіцерів ГУР МО.

"Можу підтвердити інформацію про виявлення ртуті і миш'яку, йдеться про важкі метали", - додав представник ГУР.

Що відомо про замах на Маріанну Буданову

Дружину голови Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну Буданову отруїли важкими металами.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про дружину очільника ГУР України Маріанну Буданову.

На думку експерта, замах на дружину Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова Маріанни Буданової сигналізує, що ворог може "дістати родини будь-кого" із військово-політичного керівництва України.

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