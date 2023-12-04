Виплати для переселенців призначатимуть по-новому: що змінилось

Уряд України вніс деякі зміни в процедуру виплат внутрішнім переселенцям (ВПО). Переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звернутися за призначенням виплати через 15 робочих днів після повернення до країни.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Передбачається ще, що в разі повторного переміщення під час обов'язкової евакуації після 1.08.2023 ті, хто колись отримував виплати, ще пів року зможуть розраховувати на допомогу.

До того ж внутрішнім переселенцям допомогу виплачуватимуть ще протягом трьох місяців після завершення бойових дій або тимчасової окупації в населених пунктах, з яких вони перемістилися:

громадянин працездатного віку, який не працює (якщо на те немає поважних причин) протягом трьох місяців із дня призначення виплат ВПО "повинен посприяти своїй зайнятості"

"Зокрема, через працевлаштування, реєстрацію як фізичної особи-підприємця, подання заявки на грант для бізнесу/ваучера для здобуття освіти тощо. Або ж отримати статус безробітного в центрі зайнятості", — йдеться в повідомленні.

Раніше віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що в Україні нараховується 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб, 3,6 млн з них стали переселенцями після 24 лютого 2022 року. Наразі в Україні виплати, як ВПО, щомісяця отримують 2,6 мільйона людей.

Крім того, в Україні від 1 листопада змінилися правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Це стосується переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги.

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