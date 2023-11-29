У Кремлі відреагували на отруєння дружини Буданова Маріанни

Зауважимо, що Україна офіційно не заявляла про причетність Росії до замаху на Буданову.

У Кремлі не змогли обійти отруєння дружини Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова Маріанни Буданової.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відкинув нібито звинувачення України про те, що Росія причетна до замаху на дружину головного розвідника.

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Додамо, Росія маніпулює фактами. Офіційні представники України не звинувачували країну-терористку у причетності до отруєння Маріанни Буданової.

"Україна у всьому звинувачує Росію, на мою думку, навіть у своєму існуванні Україна звинувачує Росію. Це звичне звинувачення", - цинічно сказав він.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про отруєння дружини Буданова Маріанни. Більше читайте за цим посиланням.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДРУЖИНУ БУДАНОВА ОТРУЇЛИ! Все, що відомо на цю мить!

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