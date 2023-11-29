У яких кольорах прикрашати ялинку 2024

Якого кольору повинна бути ялинка на цей Новий рік

Щоб наступний рік приніс багатство та добробут новорічну красуню важливо прикрашати в кольорах тварини символ року. 2024 рік — це рік Дерев'яного Зеленого Дракона.

Як прикрасити ялинку на рік Зеленого Дерев'яного Дракона

У китайській культурі дракон символізує імператорську владу та багатство, він обожнює все розкішне, ексклюзивне, яскраве. Якщо минулого року Кролик вибирав ніжні та світлі відтінки, то Дракон віддає перевагу більш насиченим і соковитим кольорам.

Колір 2024 - смарагдовий зелений, і ялинка може бути прикрашена зеленими кульками, гірляндами та іграшками. Важливий елемент 2024 року — дерево, тому можна використовувати різноманітні дерев'яні прикраси. Доречно прикрасити ялинку символами багатства та процвітання — червоними конвертами з грошима, золотими монетами та інші атрибути з китайської культури.

Якими кольорами прикрасити ялинку

У рік Зеленого Дракона варто використовувати зелений та його варіанти: малахітовий, нефритовий, хакі, оливковий тощо.

Головними кольорами Дракона традиційно вважаються золотий та червоний, причому насичених тонів.

Поєднання червоного та золотого кольорів — справжній тренд цього сезону.

Відтінки зеленого найкраще виглядають на білій або сріблястій ялинці, що надає декору ще більше чарівності.

Золоті кольори не лише сподобаються Дракону, а й, можуть привернути фінансовий добробут.

Помаранчеві кольори також стануть відмінним вибором у 2024 році. Цей яскравий колір асоціюється із сонцем, радістю життя та традиційними новорічними мандаринами, що, безумовно, сподобається Дракону.

Фіолетові тони нададуть ялинці загадковості та таємничості. Фіолетовий та пурпуровий завжди вважалися королівськими кольорами, тому ялинка, прикрашена ними, обов'язково приверне увагу Дракона.

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