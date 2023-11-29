У яких кольорах прикрашати ялинку 2024

Якого кольору повинна бути ялинка на цей Новий рік
Щоб наступний рік приніс багатство та добробут новорічну красуню важливо прикрашати в кольорах тварини символ року. 2024 рік — це рік Дерев'яного Зеленого Дракона.
Як прикрасити ялинку на рік Зеленого Дерев'яного Дракона
У китайській культурі дракон символізує імператорську владу та багатство, він обожнює все розкішне, ексклюзивне, яскраве. Якщо минулого року Кролик вибирав ніжні та світлі відтінки, то Дракон віддає перевагу більш насиченим і соковитим кольорам.
Колір 2024 - смарагдовий зелений, і ялинка може бути прикрашена зеленими кульками, гірляндами та іграшками. Важливий елемент 2024 року — дерево, тому можна використовувати різноманітні дерев'яні прикраси. Доречно прикрасити ялинку символами багатства та процвітання — червоними конвертами з грошима, золотими монетами та інші атрибути з китайської культури.
Якими кольорами прикрасити ялинку
- У рік Зеленого Дракона варто використовувати зелений та його варіанти: малахітовий, нефритовий, хакі, оливковий тощо.
- Головними кольорами Дракона традиційно вважаються золотий та червоний, причому насичених тонів.
- Поєднання червоного та золотого кольорів — справжній тренд цього сезону.
- Відтінки зеленого найкраще виглядають на білій або сріблястій ялинці, що надає декору ще більше чарівності.
- Золоті кольори не лише сподобаються Дракону, а й, можуть привернути фінансовий добробут.
- Помаранчеві кольори також стануть відмінним вибором у 2024 році. Цей яскравий колір асоціюється із сонцем, радістю життя та традиційними новорічними мандаринами, що, безумовно, сподобається Дракону.
- Фіолетові тони нададуть ялинці загадковості та таємничості. Фіолетовий та пурпуровий завжди вважалися королівськими кольорами, тому ялинка, прикрашена ними, обов'язково приверне увагу Дракона.
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