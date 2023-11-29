Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У яких кольорах прикрашати ялинку 2024

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
458
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У яких кольорах прикрашати ялинку 2024

Як прикрасити ялинку 2024

Якого кольору повинна бути ялинка на цей Новий рік

Щоб наступний рік приніс багатство та добробут новорічну красуню важливо прикрашати в кольорах тварини символ року. 2024 рік — це рік Дерев'яного Зеленого Дракона. 

Як прикрасити ялинку на рік Зеленого Дерев'яного Дракона

У китайській культурі дракон символізує імператорську владу та багатство, він обожнює все розкішне, ексклюзивне, яскраве. Якщо минулого року Кролик вибирав ніжні та світлі відтінки, то Дракон віддає перевагу більш насиченим і соковитим кольорам.

Колір 2024 - смарагдовий зелений, і ялинка може бути прикрашена зеленими кульками, гірляндами та іграшками. Важливий елемент 2024 року  — дерево, тому можна використовувати різноманітні  дерев'яні прикраси. Доречно прикрасити ялинку символами багатства та процвітання — червоними конвертами з грошима, золотими монетами та інші атрибути з китайської культури.

Якими кольорами прикрасити ялинку

  • У рік Зеленого Дракона варто використовувати зелений та його варіанти: малахітовий, нефритовий, хакі, оливковий тощо.
  • Головними кольорами Дракона традиційно вважаються золотий та червоний, причому насичених тонів.
  • Поєднання червоного та золотого кольорів — справжній тренд цього сезону. 
  • Відтінки зеленого найкраще виглядають на білій або сріблястій ялинці, що надає декору ще більше чарівності.
  • Золоті кольори не лише сподобаються Дракону, а й,  можуть привернути  фінансовий добробут. 
  • Помаранчеві кольори також стануть відмінним вибором у 2024 році. Цей яскравий колір асоціюється із сонцем, радістю життя та традиційними новорічними мандаринами, що, безумовно, сподобається Дракону. 
  • Фіолетові тони нададуть ялинці загадковості та таємничості. Фіолетовий та пурпуровий завжди вважалися королівськими кольорами, тому ялинка, прикрашена ними, обов'язково приверне увагу Дракона.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Новий Рік 2024
Дата публікації
Перегляди
458
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація