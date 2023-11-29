В каких цветах украшать елку 2024 года

Какого цвета должна быть елка на этот Новый год

Чтобы следующий год принес богатство и благополучие, новогоднюю красавицу важно украшать в цветах животного - символ года. 2024 год – это год Деревянного Зеленого Дракона.

Как украсить елку в год Зеленого Деревянного Дракона

В китайской культуре дракон символизирует императорскую власть и богатство, существо, которое обожает роскошное, эксклюзивное, яркое. Если в прошлом году Кролик выбирал нежные и светлые оттенки, то Дракон предпочитает более насыщенные и сочные цвета.

Цвет 2024 – изумрудный зеленый, и елка может быть украшена зелеными шариками, гирляндами и игрушками. Важный элемент 2024 года – дерево, поэтому можно использовать разнообразные деревянные украшения. Уместно украсить елку символами богатства и процветания — красными конвертами с деньгами, золотыми монетами и другими атрибутами китайской культуры.

Какими цветами украсить елку

В год Зеленого Дракона следует использовать зеленый и их варианты: малахитовый, нефритовый, хаки, оливковый и т.д.

Главными цветами Дракона традиционно считаются золотые и красные, причем насыщенных тонов.

Сочетание красного и золотого цветов – настоящий тренд этого сезона.

Оттенки зеленого лучше всего смотрятся на белой или серебристой елке, что придает декору еще больше очарования.

Золотые цвета не только понравятся Дракону, но и могут привлечь финансовое благосостояние.

Оранжевые цвета также станут отличным выбором в 2024 году. Этот яркий цвет ассоциируется с солнцем, радостью жизни и традиционными новогодними мандаринами, что, безусловно, понравится Дракону.

Фиолетовые тона придадут елке загадочности и таинственности. Фиолетовый и пурпурный всегда считались королевским цветом, поэтому елка, украшенная ими, обязательно привлечет внимание Дракона.

Читайте также: