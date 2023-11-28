Дружину Буданова отруїли: коли і як це могло статися

Замах на родину начальника розвідки — дружину головного розвідника Кирила Буданова отруїли важкими металами. Зараз жінка перебуває під пильним наглядом лікарів.

Деталі зухвалого замаху, якими поділилися в ГУР, розповів в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Дружину Буданова отруїли

Зранку 28 листопада у ЗМІ з’явилась приголомшлива новина — дружина керівника ГУР МО України Маріанна Буданова у лікарні. Туди її привезли після тривалого погіршення стану здоров’я. Висновок фахівців — умисне отруєння важкими металами.



“Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини. Зараз завершується курс лікування, далі — контроль лікарів”, — пише Бабель.



У ГУР запевнили, що стан жінки наразі стабільний. Курс її лікування завершується, далі за нею стежитимуть лікарі.

Чим саме отруїли Буданову не уточнюють, утім припускають, що це могла бути неодноразова акція. Жінку могли отруїти порційно. Силовики розпочали розслідування щодо замаху на Буданову.



Як це могло трапитися? Треба розуміти, що напевно головною ціллю ворогів скоріш за все мав стати її чоловік — керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

24/7 була поряд з чоловіком

В одному зі своїх інтерв’ю, той зізнався, що цілодобово перебуває з дружиною, зокрема вони разом живуть у робочому кабінеті розвідника. Хоч Маріанна і не працює в ГУР, так легше убезпечити Буданових від ворогів.

Отруїли не тільки Буданову

За інформацією журналістів “Українською правди”, Маріанну отруїли через їжу. Жінка певний час відчувала нездужання. Коли вже здала аналізи, то лікарям вдалося підтвердити цей факт. Намагались отруїти й кількох інших співробітників ГУР.

“Оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою, проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: “вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються”, — йдеться у повідомленні “Української правди”.



Треба розуміти, що чоловік Буданової Кирило — чи не головна ціль рашистів. Саме за його безпосереднього керівництва українські бійці завдавали точні удари по Криму та навіть неодноразово висаджувались на тимчасово окупованому півострові.

Полювали на Буданова?

У Кремлі давно бажають йому смерті. При чому настільки, що неодноразово вигадували фейки про його загибель. Один із них рашисти вкинули після нібито ракетної атаки на офіс ГУР в Києві.



“Дуже забавні були потім спроби російської пропаганди пояснити, що хтось потім лікувався, якісь наслідки, там зачіска не та, там ще щось дуже цікаво, продовжуйте витрачати свої зусилля та ресурси”, — зазначив речник ГУР МО України Андрій Юсов.



За інформацією ЗМІ, ракети в Офіс Буданова прицільно летіли щонайменше двічі. На щастя, обходилось без жертв.



“Офіцери згадують жах, коли летіли ракети, вилітали вікна. Чоловіки, які чекали в приймальні зустрічі зі своїм начальником, впали на підлогу. За кілька хвилин відчинилися двері і вийшов Кирило Буданов, який сказав: “Все в порядку” і наказав повернутися до роботи. Він обтрусився, одягнув кепку і вийшов надвір, щоб оглянути пошкодження”, — йдеться в повідомленні The Economist.



Від початку війни з Росією у 2014 році замахів на чинного керівника ГУР Буданова було більше 10-ти, повідомив речник ГУР МО Андрій Юсов.

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