Жену Буданова отравили: когда и как это могло произойти

Покушение на семью начальника разведки — жену главного разведчика Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами. Сейчас женщина находится под пристальным наблюдением врачей.

Детали дерзкого покушения, которыми поделились в ГУР, рассказал в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Жену Буданова отравили

Утром 28 ноября в СМИ появилась потрясающая новость – жена руководителя ГУР МО Украины Марианна Буданова в больнице. Туда ее привезли после продолжительного ухудшения состояния здоровья. Вывод специалистов – умышленное отравление тяжелыми металлами.



“Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека. Сейчас завершается курс лечения, дальше – контроль врачей”, – пишет Бабель.



В ГУР заверили, что состояние женщины сейчас стабильное. Курс ее лечения завершается, дальше за ним будут следить врачи.

Чем именно отравили Буданову не уточняют, впрочем, предполагают, что это могла быть неоднократная акция. Женщину могли отравить порционно. Силовики начали расследование покушения на Буданову.



Как это могло случиться? Надо понимать, что наверняка главной целью врагов, скорее всего, должен стать ее муж — руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

24/7 была рядом с мужем

В одном из своих интервью тот признался, что круглосуточно находится с женой, в частности они вместе живут в рабочем кабинете разведчика. Хотя Марианна и не работает в ГУР, так легче обезопасить Будановых от врагов.

Отравили не только Буданову

По информации журналистов "Украинской правды", Марианну отравили из-за еды. Женщина некоторое время чувствовала недомогание. Когда уже сдала анализы, врачам удалось подтвердить этот факт. Пытались отравить и несколько других сотрудников ГУР.

“Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: "они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", — говорится в сообщении "Украинской правды".



Надо понимать, что муж Будановой Кирилл — едва ли не главная цель рашистов. Именно при его непосредственном руководстве украинские бойцы наносили точные удары по Крыму и даже неоднократно высаживались на временно оккупированном полуострове.

Охотились на Буданова?

В Кремле давно желают ему смерти. Причем настолько, что неоднократно придумывали фейки о его гибели. Один из них рашисты бросили после якобы ракетной атаки в офис ГУР в Киеве.



"Очень забавны были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то очень интересно, продолжайте тратить свои усилия и ресурсы", — отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.



По информации СМИ, ракеты в Офис Буданова прицельно летели по меньшей мере дважды. К счастью, обходилось без жертв.



Офицеры вспоминают ужас, когда летели ракеты, вылетали окна. Мужчины, ожидавшие в приемной встрече со своим начальником, упали на пол. Через несколько минут открылась дверь и вышел Кирилл Буданов, который сказал: "Все в порядке" и приказал вернуться к работе. Он отряхнулся, надел кепку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения», — говорится в сообщении The Economist.



С начала войны с Россией в 2014 году покушений на действующего руководителя ГУР Буданова было более 10, сообщил спикер ГУР МО Андрей Юсов.

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