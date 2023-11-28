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Отравление жены главы разведки Буданова Марианны: в ГУР официально прокомментировали

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Отравление жены главы разведки Буданова Марианны: в ГУР официально прокомментировали

Жена руководителя ГУР Марианна Буданова. Фото: ELLE.UA

По информации разведки, жена руководителя ГУР Марианна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами.

Украинская разведка подтвердила отравление жены руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианны Будановой.

Этот факт подтвердил представитель разведки Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода.

По его словам, жена руководителя ГУР Марианна действительно была отравлена тяжелыми металлами и сейчас проходит уже завершающийся курс лечения.

Были ли отравлены сотрудники разведки, о чем ранее сообщали СМИ – Юсов не прокомментировал.

Больше информации в ведомстве пообещали обнародовать со временем.

Напомним, утром 28 ноября в информационном пространстве появилась об отравлении супруги главы Главного управления разведки Буданова Марианны Будановой. По источникам разведки она была отравлена тяжелыми металлами.

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Дата публикации
Просмотры
2690
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