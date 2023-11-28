Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Противовоздушная оборона днем 28 ноября сбила беспилотник оккупантов над Днепропетровской областью.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Вражеский БПЛА сбили над Криворожским районом наши военные Воздушных Сил. Спасибо за круглосуточную защиту ПВК "Восток", — говорится в сообщении.

В Украине днем 28 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. Ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К.

Напомним, в ночь на 28 ноября был уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed", а также дрон оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

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