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Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Беспилотник Shahed / Фото: Associated Press

Дрон окупантов атаковал Днепропетровскую область.

Противовоздушная оборона днем 28 ноября сбила беспилотник оккупантов над Днепропетровской областью.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Вражеский БПЛА сбили над Криворожским районом наши военные Воздушных Сил. Спасибо за круглосуточную защиту ПВК "Восток", — говорится в сообщении.

В Украине днем 28 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. Ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К.

Напомним, в ночь на 28 ноября был уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed", а также дрон оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

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324
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