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В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

Воздушная тревога охватила всю Украину

Пройдите в укрытие.

Сегодня, 28 ноября, в Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К", — отметили в Воздушных силах Украины.

Не покидайте укрытие до окончания воздушной тревоги.

Напомним, воздушные тревоги в Украине в последнее время стали длиннее. Они могут продолжаться до пяти часов. Дело в том, что российская армия отрабатывает дозаправку самолетов в воздухе. Таким образом, время пребывания вражеского МиГа в воздухе растет вдвое.

Читайте, что задумала Россия и можно ли не объявлять тревогу.

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