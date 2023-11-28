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В Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога

В Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога

Повітряна тривога охопила всю Україну

Пройдіть до укриття.

Сьогодні, 28 листопада, в Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К", - зазначили у Повітряних силах України.

Не залишайте укриттів до закінчення повітряної тривоги. 

Нагадаємо, повітряні тривоги в Україні останнім часом стали довшими. Вони можуть тривати до п’яти годин. Річ у тім, що російська армія відпрацьовує дозаправлення літаків у повітрі. Таким чином, час перебування ворожого МіГа в повітрі зростає вдвічі.

Читайте, що задумала Росія та чи можна не оголошувати тривогу.

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