Как жену Буданова Марианну могли отравить: эксперт назвал одну из версий

Отравление для России является популярным способом уничтожения врагов. Поэтому не исключено, что жену Кирилла Буданова Марианну могли отравить чем-то похожим на "Новичок".

Политтехнолог Сергей Гайдай убежден, что к отравлению супруги руководителя ГУР Кирилла Буданова Марианны причастна Россия.

Об этом он заявил в эфире Radio NV.

"Именно отравления и яды – это основная, если можно так назвать, "фишка" еще советских спецслужб, начиная еще со времен создания Советского Союза", — сказал политтехнолог.

Эксперт напомнил, что со времен СССР советские спецслужбы разрабатывали ядовитые вещества, которыми травили, в том числе за границей, врагов советского, а затем и российского режимов.

"И мы все с вами это видели, какое количество врагов советской власти, а потом уже и России, было отравлено, и за рубежом тоже. Это известные дела последних времен – и Скрыпалив, отравленных в Британии, и есть версия об отравлении [третьего президента Украины] Ющенко во время избирательной кампании и их оппозиционеров", — подчеркнул политтехнолог.

Сергей Гайдай предполагает, что глава ГУР вместе со своей семьей может быть целью для РФ.

"У них есть такой инструмент, как отравление, яды — разные очень, начиная с "Новичка" и прочего — для тех, кого они считают врагами. Видимо, господин Буданов и его семья для них есть такой целью", — добавил Гайдай.

Отравление жены Буданова – Марианны

Первым об отравлении супруги главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианны Будановой сообщило издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники в разведке. Там отметили, что это было отравление тяжелыми металлами.

По информации собеседников в ГУР, жена Буданова находится в больнице. Марианну госпитализировали, когда ее состояние здоровья стало ухудшаться. Собеседник издания утверждает, что ведется расследование по поводу вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины.

Впоследствии стало известно, что вместе с супругой Буданова отравили еще несколько работников ГУР. Их симптомы появились позже. Сейчас они тоже лечатся.

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