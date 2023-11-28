Оля Полякова показалась с 18-летней дочерью в больнице Занзибара

Артистка показала местного врача, который обучался в Украине.

Украинская певица Оля Полякова поделилась с фанами грустной новостью о том, что во время ее отдыха вместе с дочерью Машей, девушке стало плохо.

В своем фотоблоге звезда показала старшую дочь, которую обследует врач. Местный медик осматривал живот 18-летней Маши и общался с ней.

"Боже, ну можно спокойно отдохнуть! Пожелайте Марусе здоровье", – написала певица на видео.

Оля подробно не рассказала, что случилось. Впрочем, показала, как они вместе с врачом ехали в госпиталь. Как оказалось, специалист учился в Украине.

Оля Полякова рассказала, что ее дочери стало плохо во время отдыха в Африке

"Это же надо было на Занзибаре попасть на врача, который учился в Украине, Сумах. Слава Украине! Героям Слава!", - поделилась Полякова.

Звезда очень расстроилась из-за таких обстоятельств, которые помешали долгожданному отдыху на африканском курорте.

"Я так хотела отдохнуть, но как всегда. Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах", – отметила знаменитость.

Также Оля показала, как выглядит госпиталь в Занзибаре. В кадр попала и ее дочь.

Напомним, недавно Оля Полякова рассказала, что по приезде в Африку на отдых ей тоже стало плохо. Певица поделилась своими странными симптомами, но так и не смогла установить точного диагноза.

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