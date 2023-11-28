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Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

Безпілотник Shahed / Фото: Associated Press

Дрон окупантів атакував Дніпропетровську область.

Протиповітряна оборона вдень 28 листопада збила безпілотник окупантів над Дніпропетровською областю.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Ворожий БпЛА збили над Криворізьким районом наші військові Повітряних сил. Дякую за цілодобовий захист ПвК "Схід", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдень 28 листопада оголошена масштабна повітряна тривога. Ракетна небезпека через зліт МіГ-31К.

Нагадаємо, в ніч проти 28 листопада було знищено ударний БпЛА типу "Shahed", а також дрон оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

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Дата публікації
Перегляди
330
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