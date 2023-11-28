Як поляки ставляться до українців та росіян: що змінилося

На сьогодні до українців позитивно ставляться 53% поляків – це на 10% менше, ніж одразу після повномасштабного російського вторгнення 2022 року.

Серед поляків спадає рівень симпатії до українців. Водночас найбільшу неприязнь у громадян Польщі викликають росіяни, а найбільшу симпатію – американці.

Про це повідомляє Ukrayina.pl із посиланням на результати опитування Інституту ринкових і соціальних досліджень (IBRiS) на замовлення порталу Onet.

До яких націй поляки ставляться найкраще

У Польщі провели опитування серед громадян країни щодо ставлення до інших націй, аби порівняти, як змінилися симпатії з плином часу. Так, результати опитування продемонстрували, що найбільш поляки люблять американців (72%). Лише 2% поляків ставляться до цього народу негативно.

Також читайте Як війна вплинула на українців: скільки не впевнені в майбутньому та мають депресію

Таким чином відсоток приязні з боку поляків до американців є нижчим, ніж одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, однак вищим, ніж у попередні роки.

Серед найулюбленіших націй поляки назвали чехів (63%) та словаків (62%). Лише 5% опитаних не люблять чехів, а 2% – словаків. Наступні місця в рейтингу посідають шведи (60%), литовці (58%), британці (57%), японці (55%) і французи (54%).

Результати опитування поляків щодо ставлення до різних народів світу / Інфографіка: Onet

Як поляки ставляться до українців зараз

Згідно з результатами опитування, відсоток приязного ставлення поляків до українців стає щораз меншим. Так, позитивно ставляться до українців 53% поляків, а негативно – 20%.

Цей показник є вищим, аніж перед повномасштабною війною в Україні. Так, до 24 лютого 2022 позитивне ставлення до українців висловлювали 48% поляків. Одразу після початку великої війни свою приязнь до українців висловлювали 64% поляків.

Як поляки ставляться до росіян

Росіянам не варто розраховувати на приязність у Польщі, адже своє позитивне ставлення до них задекларували усього 13% опитаних. Цей показник стає дедалі нижчим. Ще 2020 року понад половина поляків позитивно ставилися до росіян, перед початком повномасштабної війни в Україні цей показник впав до 36%, а одразу після російського вторгнення – до 22%.

Окрім того, громадяни Польщі мають не надто позитивну думку про арабів – лише 23%. Водночас 41% опитаних заявили, що не мають симпатії до цього народу.

До слова, Державна служба якості освіти України провела онлайн-опитування вчителів, батьків та учнів щодо того, чи вважають вони українську мову рідною.

Читайте також: