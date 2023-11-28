Атака по Україні дронами та ракетами: скільки цілей знищила ППО

Росія знову атакувала Україну безпілотниками та ракетами.

У ніч проти 28 листопада Протиповітряною обороною було знищено ударний БпЛА типу "Shahed", а під ранок, на півдні – розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Про це повідомляють Повітряні сили.

Також уночі на східному напрямку ворог застосовував авіаційну ракету, а близько 9:00 ранку окупанти завдали удару по Запоріжжю балістичною ракетою, ймовірно ​​"Іскандер-М".

Нагадаємо, Росія 28 листопада завдала ракетного удару по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.

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