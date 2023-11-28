Як минула ніч в Україні: де лунали вибухи

У ніч проти 28 листопада російські війська обстріляли десять областей України.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина: під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об’єкту уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району. Пожежі немає. Травмованих немає. Всі відповідні служби працюють на місці події.

Чернігівщина: за добу — 1 обстріл (4 вибухи). Ворог із артилерії обстріляв Семенівську громаду. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 12 вибухів з РСЗВ та міномету. Обстрілів зазнали Юнаківська та Краснопільська громади. Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 6 мінометних обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 45 вибухів.

Запорізька область: росіяни завдали 64 удари по 15 містах та селах області. Мирні жителі не постраждали. Ворог атакував безпілотниками Залізничне й Малі Щербаки, а також обстріляв з РСЗВ Оріхів та Малу Токмачку.

Дніпропетровщина: вночі агресор вдарив ракетою по місту Кривий Ріг. Всі деталі ще встановлюються.

З важкої артилерії російська армія обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району.

Минулося без загиблих та постраждалих. Інформація щодо наслідків уточнюєттся.

Вчора цілий день ворог гатив по Нікопольщині. Загалом обстріляв район з важкої артилерії шість разів. Поцілив по самому Нікополю і Марганецькій громаді.

У місті поранена 51-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені адмінбудівля, ліцей, храм, спортклуб, 7 багатоквартирних і 14 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена і 12 – понівечені, потрощені авто, лінія електропередач, газогін.

Харківщина: вночі ворог завдав удару по смт Ківшарівка. Зафіксовано влучання між житловими будинками. Пошкоджень зазнали зовнішні конструкції будинків, вікна та прибудинкова територія. Постраждалих немає.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Стариця та Тихе Чугуївського району, Строївка Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку ворог здійснював безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки, де Силами оборони відбито 3 атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

Луганщина: позиційні бої у Серебрянському лісництві не припиняються. Окупанти атакують поблизу Стельмахівки.

За добу противник здійснив 127 обстрілів (536 снарядів).

Донеччина: під вогнем минулої доби перебували 5 населених пунктів. Пошкоджено 6 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирні), ЛЕП, 2 броньованих автомобіля, адмінбудівля.

Миколаївщина: вночі ворожі обстріли фіксувалися по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Також вчора та сьогодні вранці внаслідок ворожих обстрілів по м. Очаків та береговій лінії Очаківської громади часткових пошкоджень зазнали житлові будинки.

Минулося без постраждалих немає. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 48 обстрілів (206 снарядів), з них по м. Херсон — 5 артилерійських обстрілів (15 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 15 населених пунктів області, територію заводу та навчальний заклад у Херсоні.

Цієї ночі ворог обстріляв Херсон. Внаслідок вибуху мінновибухову травму отримав 71-річний чоловік, він перебуває у хірургічному відділені лікарні.

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