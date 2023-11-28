Відпочинок у Карпатах у грудні: скільки коштує вікенд

Ціни на проживання в Карпатах взимку зростуть на 20% порівняно з осінню.

Попит на зимовий відпочинок у Карпатах 2023 року зростає – українці активно бронюють номери в готелях і приватні садиби на новорічні дати. Водночас дорожчає і вартість проживання.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Щодо відпочиноку в Карпатах на зимові свята, то попитом серед українців користуються як номери у дорогих готелях, так і приватні садиби. Деякі готелі піднімають ціни на проживання на 10-30%. Дорожчає і проживання в садибах.

Як розповів засновник туристичного порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський, минулий туристичний зимовий сезон у Карпатах був дуже провальний через відключення світла, адже у більшості садиб встановлене електроопалення. Окрім того, в горах довго не було снігу.

Відпочинок у Карпатах 2023 – який попит

Однак у цьому зимовому сезоні ситуація змінилася і зараз люди активно бронюють житло в Карпатах.

"У багатьох власників житло повністю заброньоване з 20 грудня по Різдво (7 січня за юліанським календарем – ред.). На початку місяця на новорічний період були заброньовані всі місця у кожній десятій садибі", – розповів Войцеховський.

Ціни на відпочинок у Карпатах

Засновник туристичного порталу очікує, що ціни на проживання в Карпатах взимку зростуть на 20% порівняно з осінню, і повернуться до рівня зимових цін 2022 року. А на Новий рік та Різдво вартість проживання може зрости удвічі.

Так, за оцінками Войцеховського, проживання у приватних садибах у Карпатах взимку коштуватиме приблизно від 1200 грн за добу у номері на двох без харчування.

Найпопулярніші місця для відпочинку в Карпатах – навколо курорту "Буковель". Багато відпочивальників обирають найближчі до курорту, але з нижчими цінами Татарів, Яблуницю, Микуличин, Ворохту.

Полюбляють українці відпочивати і у Славському на Львівщині, а також Пилипці та Драгобраті на Закарпатті.

Відпочинок у Карпатах – ціни на грудень

За інформацією на сайті booking.com, у "Буковелі" на 9-10 грудня недоступні 99% місць у готелях 4* та 5*.А на 16-17 грудня недоступні 94% варіантів такого проживання. Щодо вартості проживання, то ціни поки що нижчі, ніж на дати ближче до зимових свят.

Так, проживання у готелі Radisson Blu Bukovel 5* поруч із підйомником №7 на 2-3 грудня у покращеному номері на двох коштує 6777 грн за ніч. Проживання 9-10 грудня – 7957 грн, 16-17 грудня – 9207 грн. Сніданок окремо – 500 грн.

У 4* спа-готелі Marion Spa за 5 хв. ходьби від підйомника доступні лише кілька номерів на вихідні у грудні. Вартість коливається від 5400 грн до 8000 грн за добу. Наприклад, на 15-17 грудня залишився номер люкс із доступом до спа-центру за 13 885 грн (за дві ночі) і це після знижки у 30%.

У 4* спа-готелі Diamond Black (2 км від центру) дві ночі у двомісному номері зі сніданками в період від 8 до 10 грудня та на 15-17 грудня коштуватимуть від 6200 грн.

На інших карпатських курортах вибір помешкань більший, а ціни нижчі. Так, дві доби у готелі "Казка Карпат" на Драгобраті на 8-10 грудня коштуватимуть 4000 грн на двох у номері-стандарт, а три доби проживання там у період 15-18 грудня стануть у 9000 грн. До ціни включені сніданок та вечеря.

У готелі "Оселя Драгобрат" проживання 8-10 грудня у номері-стандарт коштують 4000 грн, як і на наступні після цих дат вихідні. До ціни входять дворазове харчування.

У Славському у готелі Pogar White проживання 8-10 грудня коштує 3600 грн. Така ж вартість буде і на 15-18 грудня. Сніданок включений.

Також у Славському у готельному комплексі "Двір княжої корони" зі спа-центром на вихідні залишився невеликий вибір номерів. Наприклад, за добу від 9 грудня номер "люкс" коштує 3500 грн зі сніданком. На дати 15-17 грудня ціна за двомісний номер з одним ліжком – 5600 грн за дві доби.

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