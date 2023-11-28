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Картопля, запечена в молоці: рецепт смачного гарніру

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
96 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
358
Час на прочитання
1 хв
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Картопля, запечена в молоці: рецепт смачного гарніру

Картопля, запечена в молоці / Фото: Credits

Рецепт приготування простий і не потребує особливих навичок. Страва виходить ароматною з легким вершковим смаком. Шари картоплі з цибулею залийте молоком. Зверху посипте сиром і запікайте у духовці. Утворюється рум'яна скоринка, а під нею найніжніша картопля.

Інгредієнти

картопля
1 кг
молоко 3,2%
500 мл
сир твердий
200 г
вершкове масло
50 г
ріпчаста цибуля
1 шт.
перець чорний мелений
мускатний горіх
щіпка
сіль
  1. Вимиту та очищену картоплю наріжте кружальцями 2-3 мм.
  2. Твердий сир натріть на великій тертці (1/4 частину залиште, щоб присипати страву).
  3. Цибулю наріжте тонкими півкільцями.
  4. Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть картоплю рівномірним шаром. Зверху посипте цибулею.
  5. У мисці збийте яйце. Влийте молоко, додайте сир, перець, мускатний горіх та сіль. Добре перемішайте і залийте молочною сумішшю картоплю. Розкладіть шматочки вершкового масла і посипте сиром, що залишився.
  6. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-50 хвилин. Страву посипте зеленню.

Порада:

  • Молоко використовуйте щонайменше 3,2% жирності.

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Дата публікації
Перегляди
358
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