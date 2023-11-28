Картопля, запечена в молоці: рецепт смачного гарніру

Рецепт приготування простий і не потребує особливих навичок. Страва виходить ароматною з легким вершковим смаком. Шари картоплі з цибулею залийте молоком. Зверху посипте сиром і запікайте у духовці. Утворюється рум'яна скоринка, а під нею найніжніша картопля.
Інгредієнти
- картопля
- 1 кг
- молоко 3,2%
- 500 мл
- сир твердий
- 200 г
- вершкове масло
- 50 г
- ріпчаста цибуля
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- мускатний горіх
- щіпка
- сіль
- Вимиту та очищену картоплю наріжте кружальцями 2-3 мм.
- Твердий сир натріть на великій тертці (1/4 частину залиште, щоб присипати страву).
- Цибулю наріжте тонкими півкільцями.
- Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть картоплю рівномірним шаром. Зверху посипте цибулею.
- У мисці збийте яйце. Влийте молоко, додайте сир, перець, мускатний горіх та сіль. Добре перемішайте і залийте молочною сумішшю картоплю. Розкладіть шматочки вершкового масла і посипте сиром, що залишився.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-50 хвилин. Страву посипте зеленню.
Порада:
- Молоко використовуйте щонайменше 3,2% жирності.
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