Картопля, запечена в молоці: рецепт смачного гарніру

Рецепт приготування простий і не потребує особливих навичок. Страва виходить ароматною з легким вершковим смаком. Шари картоплі з цибулею залийте молоком. Зверху посипте сиром і запікайте у духовці. Утворюється рум'яна скоринка, а під нею найніжніша картопля.