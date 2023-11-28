Картофель, запеченный в молоке: рецепт вкусного гарнира

Рецепт приготовления прост и не требует никаких особых навыков. Блюдо получается ароматным с легким сливочным вкусом. Слои картофеля с луком залейте молоком. Сверху посыпьте сыром и запеките в духовке. Образуется румяная корочка, а под ней нежнейший картофель.