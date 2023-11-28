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Картофель, запеченный в молоке: рецепт вкусного гарнира

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
96 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
358
Время на прочтение
1 мин
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Картофель, запеченный в молоке: рецепт вкусного гарнира

Картофель, запеченный в молоке / Фото: Credits

Рецепт приготовления прост и не требует никаких особых навыков. Блюдо получается ароматным с легким сливочным вкусом. Слои картофеля с луком залейте молоком. Сверху посыпьте сыром и запеките в духовке. Образуется румяная корочка, а под ней нежнейший картофель.

Ингредиенты

картофель
1 кг
молоко 3,2%
500 мл
сыр твердый
200 г
сливочное масло
50 г
репчатый лук
1 шт.
перец черный молотый
мускатный орех
щепотка
соль
  1. Вымытый и очищенный картофель нарежьте кружками 2-3 мм.
  2. Твердый сыр натрите на крупной терке(1/4 часть оставьте, чтобы присыпать блюдо).
  3. Лук нарежьте тонкими полукольцами.
  4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите картофель равномерным слоем. Сверху посыпьте луком.
  5. В миске взбейте яйцо. Влейте молоко, добавьте сыр, перец, мускатный орех и соль. Хорошо перемешайте и залейте молочной смесью картофель. Разложите кусочки сливочного масла и посыпьте оставшимся сыром.
  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут. Блюдо посыпьте зеленью.

Совет:

  • Молоко используйте не менее 3,2% жирности.

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Дата публикации
Просмотры
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