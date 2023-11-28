Картофель, запеченный в молоке: рецепт вкусного гарнира

Рецепт приготовления прост и не требует никаких особых навыков. Блюдо получается ароматным с легким сливочным вкусом. Слои картофеля с луком залейте молоком. Сверху посыпьте сыром и запеките в духовке. Образуется румяная корочка, а под ней нежнейший картофель.
Ингредиенты
- картофель
- 1 кг
- молоко 3,2%
- 500 мл
- сыр твердый
- 200 г
- сливочное масло
- 50 г
- репчатый лук
- 1 шт.
- перец черный молотый
- мускатный орех
- щепотка
- соль
- Вымытый и очищенный картофель нарежьте кружками 2-3 мм.
- Твердый сыр натрите на крупной терке(1/4 часть оставьте, чтобы присыпать блюдо).
- Лук нарежьте тонкими полукольцами.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите картофель равномерным слоем. Сверху посыпьте луком.
- В миске взбейте яйцо. Влейте молоко, добавьте сыр, перец, мускатный орех и соль. Хорошо перемешайте и залейте молочной смесью картофель. Разложите кусочки сливочного масла и посыпьте оставшимся сыром.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут. Блюдо посыпьте зеленью.
Совет:
- Молоко используйте не менее 3,2% жирности.
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