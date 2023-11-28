Отдых в Карпатах в декабре: сколько стоит уик-энд

Цены на проживание в Карпатах зимой поднимутся на 20% по сравнению с осенью.

Спрос на зимний отдых в Карпатах в 2023 году растет – украинцы активно бронируют номера в гостиницах и частные усадьбы на новогодние даты. В то же время, дорожает и стоимость проживания.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По поводу отдыха в Карпатах на зимние праздники, то спросом среди украинцев пользуются как номера в дорогих отелях, так и частные усадьбы. Некоторые отели поднимают цены на проживание на 10–30%. Дорожает и проживание в усадьбах.

Как рассказал основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский, прошлый туристический зимний сезон в Карпатах был очень провальным из-за отключения света, ведь в большинстве усадеб установлено электроотопление. Кроме того, в горах долго не было снега.

Отдых в Карпатах 2023 – какой спрос

Однако в этом зимнем сезоне ситуация изменилась, и сейчас люди активно бронируют жилье в Карпатах.

"У многих владельцев жилье полностью забронировано с 20 декабря по Рождеству (7 января по юлианскому календарю – ред.). В начале месяца на новогодний период были забронированы все места в каждой десятой усадьбе", – рассказал Войцеховский.

Цены на отдых в Карпатах

Основатель туристического портала ожидает, что цены на проживание в Карпатах зимой вырастут на 20% по сравнению с осенью и вернутся к уровню зимних цен в 2022 году. А на Новый год и Рождество стоимость проживания может возрасти вдвое.

Так, по оценкам Войцеховского, проживание в частных усадьбах в Карпатах зимой обойдется примерно от 1200 грн за сутки в номере на двоих без питания.

Самые популярные места отдыха в Карпатах – вокруг курорта "Буковель". Многие отдыхающие выбирают самые близкие к курорту, но с более низкими ценами Татаров, Яблуницу, Микуличин, Ворохту.

Любят украинцы отдыхать и в Славском во Львовской области, а также Пилипце и Драгобрате на Закарпатье.

Отдых в Карпатах – цены на декабрь

По информации на сайте booking.com, в "Буковеле" на 9-10 декабря недоступно 99% мест в отелях 4* и 5*. А на 16-17 декабря недоступно 94% вариантов такого проживания. Что касается стоимости проживания, то цены пока ниже, чем на даты ближе к зимним праздникам.

Так, проживание в отеле Radisson Blu Bukovel 5* рядом с подъемником №7 на 2-3 декабря в улучшенном номере на двоих стоит 6777 грн за ночь. Проживание 9-10 декабря – 7957 грн, 16-17 декабря – 9207 грн. Завтрак отдельно – 500 грн.

В 4* спа-отеле Marion Spa за 5 мин. ходьбы от подъемника доступны всего несколько номеров на выходные в декабре. Стоимость колеблется от 5400 до 8000 грн за сутки. К примеру, на 15-17 декабря остался номер люкс с доступом в спа-центр за 13 885 грн (за две ночи) и это после скидки в 30%.

В 4* спа-отеле Diamond Black (2 км от центра) две ночи в двухместном номере с завтраками в период с 8 по 10 декабря и на 15-17 декабря будут стоить от 6200 грн.

На других карпатских курортах выбор мест прожывания больше, а цены ниже. Так, двое суток в гостинице "Казка Карпат" на Драгобрате на 8-10 декабря будут стоить 4000 грн на двоих в номере-стандарт, а трое суток проживания там в период 15-18 декабря обойдуься в 9000 грн. В стоимость включены завтрак и ужин.

В отеле "Оселя Драгобрат" проживание 8-10 декабря в номере-стандарте стоит 4000 грн, как и на следующие после этих дат выходные. В цену входит двухразовое питание.

В Славском в отеле Pogar White проживание 8-10 декабря стоит 3600 грн. Такая же цена будет и на 15-18 декабря. Завтрак включен.

Также в Славском в гостиничном комплексе "Двір княжої корони" со спа-центром на выходные остался небольшой выбор номеров. К примеру, за сутки с 9 декабря номер "люкс" стоит 3500 грн с завтраком. На даты 15-17 декабря цена за двухместный номер с одной кроватью – 5600 грн за двое суток.

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