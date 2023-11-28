Как прошла ночь в Украине: где раздавались взрывы

Россияне снова атаковали украинские города.
В ночь на 28 ноября российские войска обстреляли десять областей Украины.
Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.
Хмельнитчина: во время утренней вражеской атаки работали силы ПВО. В результате сбития ударного воздушного объекта обломки упали на крышу частного дома на территории Хмельницкого района. Пожара нет. Травмированных нет. Все соответствующие службы работают на месте происшествия.
Черниговщина: за сутки — 1 обстрел (4 взрыва). Враг из артиллерии обстрелял Семеновскую громаду. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.
Сумщина: ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов области. Зафиксировано 12 взрывов из РСЗО и миномета. Обстрелы подверглись Юнаковская и Краснопольская громады. Предварительно – без последствий.
- Вчера в течение дня россияне совершили 6 минометных обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 45 взрывов
Запорожская область: россияне нанесли 64 удара по 15 городам и селам области. Мирные жители не пострадали. Враг атаковал беспилотниками Железнодорожное и Малые Щербаки, а также обстрелял из РСЗО Орехов и Малую Токмачку.
Днепропетровщина: ночью агрессор ударил ракетой по городу Кривой Рог. Все детали еще устанавливаются.
Из тяжелой артиллерии русская армия обстреляла Марганецкую громаду Никопольского района.
Обошлось без погибших и пострадавших. Информация о последствиях уточняется.
Вчера целый день враг бил по Никопольщине. В общей сложности обстрелял район из тяжелой артиллерии шесть раз. Попал по самому Никополю и Марганецкой громаде.
В городе ранена 51-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.
Повреждены админздание, лицей, храм, спортклуб, 7 многоквартирных и 14 частных домов. Одно хозяйственное сооружение уничтожено и 12 – повреждены, разбиты авто, линия электропередач, газопровод.
Харьковщина: ночью враг нанес удар по пгт Ковшаровка. Зафиксировано попадание между жилыми домами. Повреждения получили внешние конструкции домов, окна и придомовая территория. Пострадавших нет.
- На Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Старица и Тихое Чугуевского района, Строевка Купянского района.
- На Купянском направлении враг совершал безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки, где Силами обороны отбиты 3 атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.
Луганщина: позиционные бои в Серебрянском лесничестве не прекращаются. Оккупанты атакуют вблизи Стельмаховки.
За сутки противник совершил 127 обстрелов (536 снарядов).
Донетчина: под огнем находились 5 населенных пунктов. Повреждены 6 жилых домов (из них 2 – многоквартирные), ЛЭП, 2 бронированных автомобиля, админздание.
Николаевщина: ночью вражеские обстрелы фиксировались по с. Дмитровка Куцурубской громады. Пострадавших нет.
Вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады.
Также вчера и сегодня утром в результате вражеских обстрелов по г. Очаков и береговой линии Очаковской громады частичные повреждения получили жилые дома.
Прошло без пострадавших нет. Подробная информация о последствиях уточняется.
Херсонщина: в сутки по области противник совершил 48 обстрелов (206 снарядов), из них по г. Херсон — 5 артиллерийских обстрелов (15 снарядов).
Россияне попали в районы 15 населенных пунктов области, территорию завода и учебное заведение в Херсоне.
Этой ночью враг обстрелял Херсон. В результате взрыва минновзрывную травму получил 71-летний мужчина, он находится в хирургическом отделении больницы.
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