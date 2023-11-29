Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Кремле отреагировали на отравление жены Буданова Марианны

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1768
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Кремле отреагировали на отравление жены Буданова Марианны

Спикер Путина Дмитрий Песков / Фото: Associated Press

Отметим, что Украина официально не заявляла о причастности России к покушению на Буданову.

В Кремле не смогли обойти отравление жены Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова Марианны Будановой.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отверг якобы обвинения Украины о том, что Россия причастна к покушению на жену главного разведчика.

Добавим, что Россия манипулирует фактами. Официальные представители Украины не обвиняли страну-террористку в причастности к отравлению Марианны Будановой.

"Украина во всем обвиняет Россию, по моему мнению, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию. Это обычное обвинение", — цинично сказал он.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об отравлении жены Буданова Марианны. Больше читайте по этой ссылке.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДРУЖИНУ БУДАНОВА ОТРАВИЛИ! Все, что известно на этот момент!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1768
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация