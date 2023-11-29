Отметим, что Украина официально не заявляла о причастности России к покушению на Буданову.
В Кремле не смогли обойти отравление жены Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова Марианны Будановой.
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отверг якобы обвинения Украины о том, что Россия причастна к покушению на жену главного разведчика.
Добавим, что Россия манипулирует фактами. Официальные представители Украины не обвиняли страну-террористку в причастности к отравлению Марианны Будановой.
"Украина во всем обвиняет Россию, по моему мнению, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию. Это обычное обвинение", — цинично сказал он.
Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об отравлении жены Буданова Марианны. Больше читайте по этой ссылке.
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