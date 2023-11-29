В Кремле отреагировали на отравление жены Буданова Марианны

Отметим, что Украина официально не заявляла о причастности России к покушению на Буданову.

В Кремле не смогли обойти отравление жены Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова Марианны Будановой.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отверг якобы обвинения Украины о том, что Россия причастна к покушению на жену главного разведчика.

Также читайте Жену Буданова отравили: когда и как это могло произойти

Добавим, что Россия манипулирует фактами. Официальные представители Украины не обвиняли страну-террористку в причастности к отравлению Марианны Будановой.

"Украина во всем обвиняет Россию, по моему мнению, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию. Это обычное обвинение", — цинично сказал он.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об отравлении жены Буданова Марианны. Больше читайте по этой ссылке.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДРУЖИНУ БУДАНОВА ОТРАВИЛИ! Все, что известно на этот момент!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.