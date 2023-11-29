Експерт пояснив, чому ціллю отруєння стала саме дружина Буданова

Замах на дружину Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова Маріанни Буданової сигналізує, що ворог може "дістати родини будь-кого" із військово-політичного керівництва України.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері телеканалу "Еспресо".

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Друга ціль, на думку експерта, якби спроба вбивства досягла цілі - це б вивело із ладу керівництво ГУР.

"Якби ця бойова задача, цей теракт, отруєння досягло б своєї мети, то на деякий час пан Буданов був би морально та психологічно пригнічений, скажімо так. Це дійсно вплинуло б на роботу розвідки, тобто сенс у такій спецоперації був би", - вважає військовий оглядач.

На думку Коваленка, "таким чином в перспективі вони мали б можливість впливати на інших представників наших силових структур. Це погроза та замах на життя і якби не вдалося врятувати дружину пана Буданова, то цей шантаж мав би більше обґрунтування надалі, коли відбувався б у бік будь-якого генерала чи силової структури й військово-політичного керівництва України, представників Офісу президента і так далі".

Нагадаємо, у ГУР прокоментували отруєння дружини очільника розвідки Буданова Маріанни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДРУЖИНУ БУДАНОВА ОТРУЇЛИ! Все, що відомо на цю мить!

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