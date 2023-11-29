Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Експерт пояснив, чому ціллю отруєння стала саме дружина Буданова

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
841
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Експерт пояснив, чому ціллю отруєння стала саме дружина Буданова

Дружина керівника ГУР Маріанна Буданова. Фото: ELLE.UA

Якби спроба вбивства досягла цілі - це б вивело із ладу керівництво ГУР, вважає експерт.

Замах на дружину Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова Маріанни Буданової сигналізує, що ворог може "дістати родини будь-кого" із військово-політичного керівництва України. 

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері телеканалу "Еспресо".

Друга ціль, на думку експерта, якби спроба вбивства досягла цілі - це б вивело із ладу керівництво ГУР. 

"Якби ця бойова задача, цей теракт, отруєння досягло б своєї мети, то на деякий час пан Буданов був би морально та психологічно пригнічений, скажімо так. Це дійсно вплинуло б на роботу розвідки, тобто сенс у такій спецоперації був би", - вважає військовий оглядач.

На думку Коваленка, "таким чином в перспективі вони мали б можливість впливати на інших представників наших силових структур. Це погроза та замах на життя і якби не вдалося врятувати дружину пана Буданова, то цей шантаж мав би більше обґрунтування надалі, коли відбувався б у бік будь-якого генерала чи силової структури й військово-політичного керівництва України, представників Офісу президента і так далі".

Нагадаємо, у ГУР прокоментували отруєння дружини очільника розвідки Буданова Маріанни

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДРУЖИНУ БУДАНОВА ОТРУЇЛИ! Все, що відомо на цю мить!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
841
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація