Эксперт объяснил, почему целью отравления стала именно жена Буданова

Если бы попытка убийства достигла цели – это вывело бы из строя руководство ГУР, считает эксперт.
Покушение на супругу Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова Марианны Будановой сигнализирует, что враг может "достать семьи любого" из военно-политического руководства Украины.
Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "Эспрессо".
Вторая цель, по мнению эксперта, если бы попытка убийства достигла цели – это вывело бы из строя руководство ГУР.
"Если бы эта боевая задача, этот теракт, отравление достигло бы своей цели, то на время господин Буданов был бы морально и психологически подавлен, скажем так. Это действительно повлияло бы на работу разведки, то есть смысл в такой спецоперации был бы", — считает военный обозреватель.
По мнению Коваленко, "таким образом в перспективе они могли бы влиять на других представителей наших силовых структур. Это угроза и покушение на жизнь и если бы не удалось спасти жену г-на Буданова, то этот шантаж имел бы большее обоснование в дальнейшем, если бы происходило в сторону любого генерала или силовой структуры и военно-политического руководства Украины, представителей Офиса президента и так далее".
Напомним, в ГУР прокомментировали отравление жены главы разведки Буданова Марианны.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДРУЖИНУ БУДАНОВА ОТРАВИЛИ! Все, что известно на этот момент!
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