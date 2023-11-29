Курица озадачила фермера яйцом невероятно странной формы – фото

Также в нем не было желтка.

В Бразилии курица снесла яйцо в форме "печенья с предсказанием", что привело к фурору в Сети.

Об этом пишет express.co.uk.

Необычное яйцо Хулио Сесар Карвальо нашел еще два месяца назад на своей ферме в Оливейре. Но только сейчас изображениями поделился в социальных сетях его друг, защитник окружающей среды Ильдеано Силва.

"Я был удивлен, это произошло впервые. Яйцо похоже на печенье с предсказанием. В тот день, когда я нашел его, курица только что снесла его, но потом она снесла еще несколько яиц другой формы, очень закругленных и с "кончиком" наверху", — поделился Хулио.

Курица снесла яйца необычной формы / Фото: Júlio César/Divulgação

Интересно, что яйца отличались не только формой – ни в одном из них не было желтка. У всех есть только белок.

"У него был только белый цвет, как и у других, которые она снесла. Но вкус у него и у других, имеющих другую форму, был такой же, как и у обычных", — добавил Хулио.

Фермер не только был удивлен ситуацией, но и сказал, что он счастлив, потому что знает, что у него дома есть особенная курица, и теперь он всегда посещает курятник, надеясь найти еще больше необычных яиц.

По словам ветеринара Дэнио Гарсиа, специализирующегося на птицах, форма яйца считается редкой.

"Этому есть некоторые обоснования, но это потребует более глубокого анализа. Вероятные гипотезы заключаются в том, что курица, которая отложила яйца разной формы, может иметь какую-то патологию, находиться в стрессе и плохо питаться", — сказал он.

Что касается отсутствия желтка, то это явление возникает из-за того, что у курицы нет овуляции, говорит ветеринар.

Напомним, в США на пляж выбросило загадочные "ведьминские бутылки". Исследователи боятся открывать их.

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