Названы вещи, которые чаще всего воруют из 5-звездных отелей

Некоторые из гостей настолько смелы, что выносят телевизоры, пианино, матрасы или даже мягкие игрушки.

Немецкий гид спа-центрами и роскошными отелями Wellness Heaven опросил 1376 менеджеров отелей, чтобы определить, какие предметы чаще всего воруют гости.

Об этом говорится на сайте компании.

Наиболее популярными предметами воровства являются полотенца и халаты. Гости также часто извлекают из своих номеров вешалки, ручки, косметику, батарейки и столовые приборы.

Путешественники-воры меньше интересовались одеялами, подушками и посудой, а их потребность в кофеварках, хотя и была низкой, сильно варьировалась в зависимости от качества гостиницы. Гости пятизвездочных отелей чаще всего решали, что не смогут начать утро без кофемашины.

По сообщениям, около четверти гостей отеля совершили кражу произведений искусства — хотя это тоже зависит от того, насколько роскошно пребывание. Вероятность кражи произведения искусства в 5-звездном отеле в 4,3 раза выше, чем в 4-звездном отеле.

Кроме искусства, планшеты также упаковываются гостями в 5-звездочных гостиницах в шесть раз чаще, чем в 4-звездочных. Как-то наглые гости уехали с телевизорами и матрасами.

Рейтинг ворованных предметов в 5-звездных отелях / Фото: wellness-heaven.de

Работники гостиниц считают, что эти кражи происходят ночью, когда лифты, ведущие на парковку, в основном пустые. Один владелец гостиницы в Италии даже рассказал, что прямо из вестибюля украли рояль.

"Проходя по вестибюлю, я заметил, что чего-то не хватает, а вскоре узнал, что три неизвестных мужчины в комбинезонах забрали рояль, и он, конечно, больше не появился", — поделился один анонимный сотрудник гостиницы.

В классификации правонарушителей по национальности складывается другая картина. Оказывается, например, гости немецких и британских гостиниц придерживаются довольно скучного воровского поведения: кроме полотенец и халатов в центре внимания прежде всего косметика и туалетные принадлежности.

В Австрии высокие места в рейтинге воровства занимают посуда и кофеварки. В США подушки и батарейки являются основными объектами желания.

В Италии воруют бокалы для вина, а фен занимает первое место в рейтинге Швейцарии. Во Франции же воруют более эффектно: они забирают преимущественно телевизоры и пульты дистанционного управления. Гости нидерландских гостиниц видят в сувенирах, прежде всего, практическую пользу: их фаворитами являются лампочки и туалетная бумага.

Напомним, певица шокировала, как филлер обезобразил ее лицо. Нос женщины просто отвалился.

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