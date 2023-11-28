Названо речі, які найчастіше крадуть із 5-зіркових готелів

Деякі з гостей настільки сміливі, що виносять телевізори, піаніно, матраци або навіть м'які іграшки.

Німецький гід спа-центрами та розкішними готелями Wellness Heaven опитав 1376 менеджерів готелів, щоб визначити, які предмети найчастіше крадуть гості.

Про це йдеться на сайті компанії.

Найбільш популярними предметами крадіжки є рушники та халати. Гості також часто витягують зі своїх номерів вішалки, ручки, косметику, батарейки та столові прилади.

Мандрівники-злодії менше цікавилися ковдрами, подушками та посудом, а їхня потреба в кавоварках, хоч і була низькою, сильно варіювалася залежно від якості готелю. Гості п'ятизіркових готелів найчастіше вирішували, що не зможуть розпочати ранок без модної кавомашини.

За повідомленнями, близько чверті гостей готелю скоїли крадіжку творів мистецтва — хоч це теж залежить від того, наскільки розкішним є перебування. Імовірність крадіжки витвору мистецтва у 5-зірковому готелі у 4,3 рази вища, ніж у 4-зірковому готелі.

Крім мистецтва, планшети також упаковуються гостями у 5-зіркових готелях у шість разів частіше, ніж у 4-зіркових. Якось нахабні гості виїхали з телевізорами та матрацами.

Рейтинг крадених предметів у 5-зіркових готелях / Фото: wellness-heaven.de

Працівники готелів вважають, що ці крадіжки відбуваються посеред ночі, коли ліфти, які ведуть на паркування, здебільшого пусті. Один власник готелю в Італії навіть розповів, що просто з вестибюлю вкрали рояль.

"Проходячи вестибюлем, я помітив, що чогось не вистачає, а незабаром дізнався, що троє невідомих чоловіків у комбінезонах забрали рояль, і він, звичайно, більше не з'явився", — поділився один анонімний співробітник готелю.

У класифікації правопорушників за національністю складається інша картина. Виявляється, наприклад, гості німецьких і британських готелів дотримуються досить нудної злодійської поведінки: крім рушників та халатів у центрі уваги насамперед косметика та туалетне приладдя.

В Австрії високі місця в рейтингу крадіжки займають посуд та кавоварки. У США подушки та батарейки є головними об'єктами бажання.

В Італії цуплять келихи для вина, а фен займає перше місце в рейтингу Швейцарії. У Франції ж крадуть ефектніше: вони забирають переважно телевізори та пульти дистанційного керування. Гості нідерландських готелів бачать у сувенірах насамперед практичну користь: їхніми фаворитами є лампочки та туалетний папір.

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