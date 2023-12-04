Мобілізація в Україні: Рада готує низку нововведень

Парламентська робоча група, до якої входять представники всіх фракцій і груп, найближчим часом розгляне низка законопроєктів.

В Україні готують зміни до законодавства, яке регулює питання мобілізації та військової служби.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону "Єдині новини" 4 грудня.

Цимбалюк зазначив, що депутати радяться з найвищим військовим керівництвом, і наголосив, що для ротації на фронті потрібно підготувати нових бійців.

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За словами нардепа, до парламентської робочої групи входять представники всіх фракцій і груп, а найближчим часом розглядатиметься низка законопроєктів.

Готуються наступні нововведення:

встановлення відпустки строком на 90 днів з оплатою грошового забезпечення для осіб, які повернулися з полону (зокрема нормування, які документи повинен мати військовослужбовець або військовозобов'язаний під час проходження ВЛК або лікування після поранення, а що має забезпечити держава через військово-лікарські комісії, щоб зменшити бюрократію);

встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства чи іноземців;

встановлення права на звільнення з військової служби осіб, які мають інвалідність першої, другої групи;

встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсантів, які достроково розірвали контракт.

Законопроєкт також передбачає врегулювання права на відстрочення від мобілізації педагогів, викладачів вищих навчальних закладів та студентів.

У Раді також хочуть надати право на демобілізацію бійців строкової служби.

Нагадаємо, Міністерство оборони продовжує проєкт з рекрутингу до ЗСУ: підписано угоду з Work.ua.

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