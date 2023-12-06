Експерти назвали п'ять варіантів фарбування волосся, які личать абсолютно всім

Фарбування — один з найдієвіших способів змінити імідж. Новий колір волосся — новий образ. Але буває досить важко підібрати такий відтінок, який буде личити. Експерти з волосся стверджують, що існують види фарбування, які можна сміливо обирати незалежно від індивідуальних особливостей зовнішності. Про які саме йдеться?

Шоколадно-коричневий

Такий відтінок візуально робить обличчя світлішим, незалежно від типу шкіри, а ще додає виразності та яскравості погляду. Якщо вам не подобається моно-фарбування, можете робити практично будь-які кольорові техніки (всі вони матимуть чудовий вигляд) — від блондування до колорування.

Каштановий

Ще один досить популярний колір серед дівчат, які бажають освіжити чи змінити образ. Каштановий має багату палітру відтінків: шоколадно-каштановий, золотаво-каштановий тощо. Тому тут важливо підібрати той, який личитиме саме вам (холодний чи теплий). При цьому враховується колір очей, тон шкіри тощо. Блондинкам з каштановим слід бути обережними, адже неправильно підібраний відтінок може додати віку.

Натуральний русявий

Модне фарбування 2023-2024 / Фото: pixabay.com

Останні кілька років помітно простежується тенденція натуральності, тому русяве волосся перебуває на піку популярності. Цей колір підійде будь-якому типу зовнішності. З ним потрібно бути обережними лише дівчатам, які мають оливкову шкіру. Якщо ви не готові до масштабних змін у своєму іміджу, русий може стати найкращим варіантом.

Темно-русявий з відблисками

Цей тон можна назвати майже нейтральним, тому він буде чудово поєднуватися з будь-яким макіяжем і одягом. Також він може стати прекрасною основою для колорування. Наприклад, сьогодні дуже модною вважається тенденція до висвітлювання кінчиків. Така техніка надає зачісці особливого шарму та позбавляє необхідності підфарбовувати коріння.

Колорування

Це професійний спосіб фарбування, за якого майстер може одночасно використовувати від 2 до 15 різних відтінків. Це допомагає створити особливо глибокий колір, надати кучерям об'єму, зробити будь-яке волосся візуально густішим, а зачіску — більш пишною. Таку техніку можна робити на будь-якому початковому кольорі волосся, головне — підібрати правильні відтінки.

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