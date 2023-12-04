Зістарять в одну мить: ці три стрижки краще не робити жінкам після 45 років

Які зачіски не рекомендують жінкам після 45 років і модні варіанти, щоб їх замінити.

Те, що підходило вам в 20 років, не обов'язково буде гарно виглядати в 45. Звичайно, якщо ви не хочете виглядати ще старшою. Які зачіски стилісти не рекомендують жінкам після 45 років, і на що їх замінити?

Каскад

Стрижка Каскад / Фото: YouTube

Хоча такі стрижки часто модні, жінкам елегантного віку вони можуть послужити злу службу. Звичайно, пасма біля обличчя підкреслюють красиві риси, але у віці 45+ вони також привернуть увагу до всіх недоліків шкіри, таких як зморшки та інші вікові зміни. А якщо ще трішки завити кінчики від підборіддя, то всі погляди будуть спрямовані на нижню частину обличчя, яка з віком починає "сповзати" донизу.

Якщо вам подобається об'єм та багатошарові стрижки, стилісти радять в елегантному віці звернути увагу на градуйоване каре.

Надмірний об'єм та кучері

Кучері / Фото: Associated Press

Супероб'єм, начоси, високі зачіски із завитками — все це варто залишити в минулому. Адже такі стрижки не лише додають віку, але й підкреслюють всі недоліки шкіри, які з'являються після 45.

Якщо ви хочете, щоб пасма вигідно підкреслювали обличчя та робили його овальним, зверніть увагу на боб. Це досить вдалий варіант укороченої на потилиці стрижки, яка має подовжені пасма біля обличчя. Додатково вона омолоджує.

Поголені скроні, ультракоротка довжина

Стилісти вже кілька разів намагалися розвіяти міф, ніби-то з віком потрібно відстригати волосся якомога коротше. Такі зачіски не лише не допомагають, але й додатково старять.

Поголені скроні та ультракоротка зачіска / Фото: Фото з відкритих джерел

Хоча популярний стереотип і не позбавлений сенсу, адже з віком волосся починає стоншуватися, довжина понуро звисає. Однак таке буває лише у тих, в кого від природи пасма тонкі, а якщо вас обдарували шикарною шевелюрою, не поспішайте з нею прощатися.

Поголені скроні та короткі зачіски — це більше про підлітковий бунт. Тому обирайте класичні зачіски, які створюють невеликий об'єм навіть на тонкому волоссю.

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