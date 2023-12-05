Наймодніший колір волосся зими 2023-2024: підходить абсолютно всім жінкам

Експерти з волосся поділилися, у який відтінок варто пофарбувати своє волосся вже зараз, щоб бути наймоднішою взимку 2023-2024 року. Його люблять всі знаменитості.

Якщо ви вирішили змінити колір волосся до Нового року, радимо звернути свою увагу на відтінок, який, на думку експертів, є наймоднішим цієї зими. Мова йде про "гарячий шоколад". Головне те, що цей колір підійде практично всім, незалежно від віку чи типу зовнішності.

Співвласниця салону краси в Голівуді та стилістка Ніккі Лі так описала цей колір виданню Glamour: темний насичений колір з об'ємністю та насиченими тонами. Вона також порівняла його з "гарячим шоколадом з льодом". Ніккі вказує, що саме цей відтінок так люблять такі знаменитості, як Енн Гетевей, Каміла Кабельо, Белла Хадід, Емілі Ратаковскі.

На думку Ніка Стенсона, який є арт-директором Matrix, подібні насичені темні відтінки волосся цієї зими стануть одними з найзатребуваніших. Це досить модний колір, який відрізняється здоровим блиском і схиляється до теплої гами, але не є надто яскравим, тому підходить всім.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Каміла Кабельо / Фото: Associated Press

Лорена М. Вальдес, колористка, також порівняла цей відтінок з теплим каштановим кольором, який має легкі руді вкраплення. Тому, коли ви йдете в салон на фарбування, не просіть просто темно-коричневий. Ви не отримаєте той результат, про який мрієте. Експертка рекомендує показати майстру кілька фотографій з прикладами відтінку, який буде модним.

Нагадаємо, що раніше ми писали про п'ять стрижок, які зістарять після 45 років.

Догляд за фарбований у такий відтінок волосся досить простий, якщо ви від природи шатенка або брюнетка. За словами Вальдес, потрібно буде лише раз на 6-8 тижнів підфарбовувати коріння, поєднуючи цей ритуал з іншими салонними процедурами. А ось блондинкам доведеться ходити до салону кожні 4 тижні.

У повсякденній рутині для того, щоб колір не вимивався, експерти радять використовувати шампунь і кондиціонер для догляду за фарбованим волоссям. Щотижня робіть маски для відновлення. А перед сушінням не забувайте про термозахист. Щоб не було знебарвлення волосся, Ніккі радить не мити голову надто часто.

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