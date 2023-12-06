Alyosha емоційно прокоментувала, чи розлучається з Тарасом Тополею

Співачка Олена Тополя, раніше відома під сценічним псевдонімом Alyosha, вперше прокоментувала, чи справді розлучається з чоловіком, солістом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

Раніше артистка не раз зізнавалася в інтерв'ю, що відстань вплинула на їхні стосунки з чоловіком. Як відомо, на початку повномасштабної війни Олена Тополя разом з трьома дітьми виїхала в США, де мешкає її свекруха. Тарас Тополя з іншими музикантами "Антитіл" вирушили на фронт парамедиками.

Alyosha з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Та як емоційно зазначила виконавиця, у них з чоловіком все не настільки критично, аби дійшло до розлучення:

"Я не бачила новин про те, що ми нібито ледве не розлучилися з чоловіком через відстань. Не знаю, хто це писав. Нехай таким людям все повернеться – кожному по їхніх справах", - сказала Alyosha, пише oboz.ua

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, раніше Alyosha чесно зізнавалася, що розлука з чоловіком далася їй дуже важко і що відстань негативно позначилася на їхніх стосунках. За півтора роки, які Тополя з дітьми провела в США, вона повернулася до України. А в першому спільному інтерв'ю з чоловіком після початку війни Олена і Тарас навіть посперечалися. Бо дружина зізналася, що дуже ревнувала чоловіка і переживала, аби за її відсутності в нього не з'явився хтось інший. Своєю чергою Тарас Тополя гнівно наголосив, що дав слово бути вірним своїй дружині.

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