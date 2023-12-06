Alyosha эмоционально прокомментировала, разводится ли с Тарасом Тополей

Певица Елена Тополя, ранее известная под сценическим псевдонимом Alyosha, впервые прокомментировала, действительно ли разводится с мужем, солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей.

Ранее артистка не раз признавалась в интервью, что расстояние повлияло на их отношения с мужем. Как известно, в начале полномасштабной войны Елена Тополя вместе с тремя детьми уехала в США, где проживает ее свекровь. Тарас Тополя с другими музыкантами "Антител" отправились на фронт парамедиками.

Alyosha с мужем и детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Но как эмоционально отметила исполнительница, у них с мужем все не столь критично, чтобы дошло до развода:

"Я не видела новостей о том, что мы якобы чуть не развелись с мужем из-за расстояния. Не знаю, кто это писал. Пусть таким людям все вернется – каждому по их делам", — сказала Alyosha, пишет oboz.ua

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, ранее Alyosha честно признавалась, что разлука с мужем далась ей очень тяжело и что расстояние негативно сказалось на их отношениях. Через полтора года, которые Тополя с детьми провела в США, она вернулась в Украину. А в первом совместном интервью с мужем после начала войны Елена и Тарас даже поспорили. Ибо жена призналась, что очень ревновала мужа и переживала, чтобы в ее отсутствие у него не появился кто-то другой. В свою очередь Тарас Тополя гневно подчеркнул, что дал слово быть верным своей жене.

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