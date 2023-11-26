Alyosha натякнула на проблеми у стосунках із Тарасом Тополею та чому вони виникли

Українська співачка Олена Тополя, вона ж Alyosha, натякнула на проблеми у стосунках із чоловіком, виконавцем Тарасом Тополею.

Артистка в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" розповіла, що на шлюб неабияк впливає відстань. За словами зірки, яка б не була міцна сім'я, життя порізно змінює пари. Ймовірно, відстань негативно відобразилася й на шлюбі Alyosha з Тарасом Тополею, адже співачка говорить, що не поїхала б з України, якби заздалегідь знала, що так станеться.

"Я взагалі б не полетіла до тієї Америки. Якщо так глобально, чому точно ні, якби я знала заздалегідь, то, хто б там що не говорив, якщо є міцна сім'я - ані відстань, ані час нічого не зруйнують. Я можу сказати, що відстань і час впливають на стосунки, дуже сильно впливають", - зізналась артистка.

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Alyosha натякнула, що особливо їй було боляче, що вони з чоловіком не могли бути разом, хоча була така можливість. За словами Alyosha, похитнулася довіра у стосунках.

"Є такі речі, які ти не можеш зрозуміти, чому так відбувається. Коли є можливість бути разом, а ви не разом, і це не те, що ти можеш вирішити, а те, що з іншого боку має вирішуватися, то виникають великі питання. Це впливає на стосунки, впливає на довіру. Я б не радила перевіряти таким чином стосунки людей, які мають сім'ю, дітей, свої обов'язки. Повторювати такого я точно не хочу і не буду", - зізналась зірка.

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Співачка також розповіла, як із Тарасом Тополею налагоджували взаємини. Зокрема, Alyosha говорить, що, попри відстань, вони намагалися бачитися та зустрічатися якомога частіше. Спочатку виконавиця приїжджала до чоловіка до України, а потім вже Тарас Тополя до США. Однак Alyosha радить, все ж таки не практикувати таке та не жити тривалий час окремо.

"Це рятує, коли людина приймає рішення і намагається бути поруч. У нашому випадку Тарас намагався приїжджати якомога більше. Спочатку я прилітала, два рази порушивши всі свої статуси, які були надані мені в США. Для мене важливо, щоб людина знала, що для неї цінніше. Відстань і час – вони дуже змінюють людей. Порада – не бути довго окремо", - додала артистка.

Alyosha та Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Alyosha разом із дітьми вирушила до США, де прожила півтора року. Лише наприкінці літа співачка остаточно повернулася до України. Тим часом Тарас Тополя не покидав країну, хоча він – багатодітний батько, тож мав таку можливість. Натомість співак вступив до лав ЗСУ та пішов парамедиком на фронт.

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