ХАМАС звільнив третю групу заручників: скільки людей повернули

24 листопада набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Воно триватиме 4 дні.

Хамас, у неділю, 26 листопада, звільнив третю групу заручників. Червоному Хресту передали 14 ізраїльтян та трьох іноземців.

Про це повідомляє у Мережі Армія оборони Ізраїлю.

"Незабаром їх доставлять до Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

Незадовго до цього у палестинському угрупованні ХАМАС повідомили про звільнення одного російського заручника, якого терористи утримували в секторі Газа. Таким не анонсованим раніше звільненням росіянина палестинці подякували Путіну за підтримку.

Крім того, Ізраїль підтвердив, що 13 ізраїльських заручників перетнули територію країни. Йдеться про другу групу заручників.

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