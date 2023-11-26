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ХАМАС звільнив третю групу заручників: скільки людей повернули

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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ХАМАС звільнив третю групу заручників: скільки людей повернули

заручники

24 листопада набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Воно триватиме 4 дні.

Хамас, у неділю, 26 листопада, звільнив третю групу заручників. Червоному Хресту передали 14 ізраїльтян та трьох іноземців.

Про це повідомляє у Мережі Армія оборони Ізраїлю.

"Незабаром їх доставлять до Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

Незадовго до цього у палестинському угрупованні ХАМАС повідомили про звільнення одного російського заручника, якого терористи утримували в секторі Газа. Таким не анонсованим раніше звільненням росіянина палестинці подякували Путіну за підтримку.

Крім того, Ізраїль підтвердив, що 13 ізраїльських заручників перетнули територію країни. Йдеться про другу групу заручників.

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Дата публікації
Перегляди
236
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