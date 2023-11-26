ХАМАС освободил третью группу заложников: сколько людей вернули

24 ноября вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАСом. Он продлится 4 дня.

Хамас, в воскресенье, 26 ноября, освободил третью группу заложников. Красному Кресту передали 14 израильтян и троих иностранцев.

Об этом сообщает в Сети Армия обороны Израиля.

"В скором времени их доставят в Израиль", — говорится в сообщении.

Незадолго до этого в палестинской группировке ХАМАС сообщили об освобождении одного российского заложника, удерживаемого террористами в секторе Газа. Таким не анонсированным ранее увольнением россиянина палестинцы поблагодарили Путина за поддержку.

Кроме того, Израиль подтвердил, что 13 израильских заложников пересекли территорию страны. Речь идет о второй группе заложников.

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