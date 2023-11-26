Школы Киевщины будут работать в дистанционном режиме – ОВА

По прогнозам синоптиков, погода в Киевской области будет ухудшаться.
Школы Киевской области в понедельник, 27 ноября, будут работать в дистанционном режиме. Детсады будут работать в обычном режиме.
Об этом сообщили в Киевской ОВА со ссылкой на решение, принятое на оперативном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
По прогнозам синоптиков, погода в Киевской области будет ухудшаться. Из-за сильных снегопадов движение на дорогах может быть затруднено.
Чтобы не повлиять на коллапс на автодорогах и дать возможность соответствующим службам в случае снегопада оперативно расчищать дороги, в ОВА призвали жителей по возможности переждать непогоду дома.
Напомним, 27 ноября в пиковые утренние часы въезд в Киев крупногабаритного транспорта будет ограничен из-за прогнозируемого снегопада и непогоды в Киевской области.
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