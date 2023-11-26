Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Школы Киевщины будут работать в дистанционном режиме – ОВА

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
242
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Школы Киевщины будут работать в дистанционном режиме – ОВА

Школы Киевской области в понедельник, 27 ноября, будут работать в дистанционном режиме / Фото: КГГА

По прогнозам синоптиков, погода в Киевской области будет ухудшаться.

Школы Киевской области в понедельник, 27 ноября, будут работать в дистанционном режиме. Детсады будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщили в Киевской ОВА со ссылкой на решение, принятое на оперативном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам синоптиков, погода в Киевской области будет ухудшаться. Из-за сильных снегопадов движение на дорогах может быть затруднено.

Чтобы не повлиять на коллапс на автодорогах и дать возможность соответствующим службам в случае снегопада оперативно расчищать дороги, в ОВА призвали жителей по возможности переждать непогоду дома.

Напомним, 27 ноября в пиковые утренние часы въезд в Киев крупногабаритного транспорта будет ограничен из-за прогнозируемого снегопада и непогоды в Киевской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
242
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация