Школы Киевщины будут работать в дистанционном режиме – ОВА

По прогнозам синоптиков, погода в Киевской области будет ухудшаться.

Школы Киевской области в понедельник, 27 ноября, будут работать в дистанционном режиме. Детсады будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщили в Киевской ОВА со ссылкой на решение, принятое на оперативном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам синоптиков, погода в Киевской области будет ухудшаться. Из-за сильных снегопадов движение на дорогах может быть затруднено.

Чтобы не повлиять на коллапс на автодорогах и дать возможность соответствующим службам в случае снегопада оперативно расчищать дороги, в ОВА призвали жителей по возможности переждать непогоду дома.

Напомним, 27 ноября в пиковые утренние часы въезд в Киев крупногабаритного транспорта будет ограничен из-за прогнозируемого снегопада и непогоды в Киевской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.