ХАМАС звільнив групу ізраїльських заручників: перші подробиці

Після годин затримок ХАМАС і Катар стверджують, що угода про перемир'я просувається.

ЦАХАЛ підтверджує, що 17 звільнених заручників перетнули територію Ізраїлю.

Про це інформує The Times of Israel.

У заяві Армії оборони Ізраїлю йдеться, що звільнені заручники зараз перебувають на території Ізраїлю, їх супроводжують спецпідрозділи після первинного медичного огляду.

«Наші сили супроводжують звільнених заручників до тих пір, поки вони не дістануться до своїх сімей у лікарнях», – йдеться у повідомленні.

IDF footage shows the moment the released hostages entered Israeli territory a short while ago pic.twitter.com/xrT9RcE6uJ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 25, 2023

«Командири ЦАХАЛу та її солдати вітають і обіймають заручників, що повертаються, після їхнього повернення додому», — йдеться далі.

«Ми продовжуватимемо співпрацювати з органами оборонного відомства для повернення всіх заручників», – йдеться у заяві.

ХАМАС продовжує звільняти ізраїльських заручників / Фото: The Times of Israel

ЦАХАЛ також просить громадськість «виявляти терпіння та чуйність і поважати приватне життя звільнених заручників та їхніх сімей».

Також під час обміну заручниками були звільнені 7 іноземців.

Водночас джерела в Ізраїлі звинуватили ХАМАС у порушенні умов угоди про перемир'я, звільнивши дитину без матері.

12-річну Гілу Ротем звільнили, але її мати, 54-річна Рая Ротем, залишається заручницею в Газі.

Ізраїльські джерела кажуть, що ця розбіжність була однією з причин спотикання під час затримок щодо обміну заручників, які відбулися раніше сьогодні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Ізраїль повернув перших заручників ХАМАСу у межах перемир'я.

Нагадаємо, о 7 ранку 24 листопада набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Воно триватиме 4 дні.

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