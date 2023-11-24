Триватиме 4 дні: між Ізраїлем та ХАМАСом стартувало тимчасове перемир'я

Учасники конфлікту на цей час припиняють вогонь.

О 7 ранку 24 грудня набуло чинності перемир'я, укладене за посередництва Катару між Ізраїлем і ХАМАСом. Воно триватиме 4 дні.

Про це пише The Times of Israel.

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За кілька годин до тимчасового припинення вогню в ізраїльських містах, що межують із сектором Газа, спрацювали ракетні сирени. Також з'явилися повідомлення про інтенсивні обстріли ЦАХАЛу по всій території Сектора Гази, оскільки армія прагнула максимально прискорити свою місію проти ХАМАСу в останні години перед паузою.

Як зазначають катарські посередники, передбачається, що:

о 16:00 буде звільнено 13 заручників, які утримуються в Газі, та певна кількість палестинських ув'язнених з ізраїльських тюрем;

наступними днями звільнять щонайменше 50 жінок та дітей з полону терористів;

150 палестинських ув'язнених, переважно жінок та неповнолітніх, деякі з яких засуджені за замах на вбивство, також мають звільнити.

"Ця угода стимулює додаткове звільнення заручників: Ізраїль погоджується на додатковий день перемир'я за десять додаткових заручників, звільнених ХАМАСом", – йдеться у повідомленні.

Домовленість також забезпечить транспортування палива та гуманітарних вантажів до Сектору Гази під час паузи. Це перше припинення вогню з того моменту, як ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня, вбивши близько 1200 людей.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що інтенсивна війна проти ХАМАС після перемир'я триватиме ще щонайменше два місяці.

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