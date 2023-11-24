Чи можуть ЗСУ вийти з Авдївки: думка військового експерта

На жаль, ситуація на цьому напрямку дуже і дуже складна.

Росіянам потрібно взяти Авдіївку до "щорічного послання Путіна", яке має відбутися у грудні. Це має бути подано як "велика перемога".

Про це сказав військовий експерт Михайло Жирохов в інтерв'ю "Обозреватель".

Невтішний сценарій

В Авдіївці окупанти масово застосовують 500-кілограмові керовані бомби, вони перекидають сюди усі можливі ресурси. Утримувати населений пункт в таких важких умовах стає дедалі тяжче. Якими є наміри нашого командування щодо міста – поки незрозуміло.

"Ми бачимо погіршення погодних умов, яке суттєво обмежує використання певних видів озброєння, передусім дронів. Є й певні обмеження для застосування артилерії за поганих погодних умов", – відзначив Жорохов.

За словами експерта, найближчим часом має бути проведена локальна контрнаступальна операція з метою зменшення наступальних можливостей росіян або відданий наказ про відхід бригад з Авдіївки. В протилежному випадку ми можемо побачити дуже погані результати.

"Я не хочу говорити про те, що ми вже втратили Авдіївку, але все до цього йде. На жаль, прогноз саме такий, якщо ситуація розвиватиметься за таким невтішним для нас сценарієм", – констатував фахівець.

Безумовно, Генеральний штаб ЗСУ має певний план, додає і найближчим часом ми маємо побачити його виконання. Але поки що ситуація саме така.

Водночас Жорохов запевняє, що перехід Авдіївки під контроль РФ не погіршить ситуацію стратегічно – фактично росіяни просто вирівняють фронт у напрямку міста. Як зауважує експерт, для того, щоб розгорнути наступ на Костянтинівку й далі на Слов'янськ, в них навряд чи вистачить сил та засобів.

"Але, звісно, артилерійські удари вони зможуть завдавати на більшу глибину. Тому українські міста, які менше страждають від ударів, у такому випадку можуть опинитися під ударами артилерії противника", – визнає Михайло Жорохов.

Про подальше просування можна буде говорити тільки навесні або влітку, додає він, але як на той момент буде складатися ситуація, наразі не знає ніхто. Зараз у них ворога сил та засобів наступати далі не буде.

Як зазначалося раніше, ціль ворога – Авдіївський коксохімічний завод. Наразі триває третя хвиля, яку виконує збільшена у кількості російська піхота.

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