Могут ли ВСУ выйти из Авдеевки: мнение военного эксперта

К сожалению, ситуация в этом направлении очень и очень сложная.

Россиянам нужно взять Авдеевку в "ежегодное послание Путина", которое должно состояться в декабре. Это должно быть представлено как "большая победа".

Об этом сказал военный эксперт Михаил Жирохов в интервью " Обозревателю ".

Неутешительный сценарий

В Авдеевке оккупанты массово применяют 500-килограммовые управляемые бомбы, они перебрасывают сюда все возможные ресурсы. Содержать населенный пункт в таких тяжелых условиях становится все труднее. Каковы намерения нашего командования по городу – пока неясно.

"Мы видим ухудшение погодных условий, существенно ограничивающее использование определенных видов вооружения, прежде дронов. Есть и определенные ограничения для применения артиллерии при плохих погодных условиях", — отметил Жорохов.

По словам эксперта, в ближайшее время должна быть проведена локальная контрнаступательная операция с целью уменьшения наступательных возможностей россиян или приказан об уходе бригад из Авдеевки. В противном случае мы можем увидеть очень плохие результаты.

"Я не хочу говорить о том, что мы уже потеряли Авдеевку, но все к этому идет. К сожалению, прогноз именно такой, если ситуация будет развиваться по такому нелестному для нас сценарию", – констатировал специалист.

Безусловно, у Генерального штаба ВСУ есть определенный план, добавляет и в ближайшее время мы должны увидеть его выполнение. Но пока ситуация именно такова.

В то же время Жорохов уверяет, что переход Авдеевки под контроль РФ не усугубит ситуацию стратегически – фактически россияне просто выровняют фронт в направлении города. Как отмечает эксперт, для того чтобы развернуть наступление на Константиновку и дальше на Славянск, у них вряд ли хватит сил и средств.

"Но, конечно, артиллерийские удары они смогут наносить на большую глубину. Поэтому меньше страдающие от ударов украинские города в таком случае могут оказаться под ударами артиллерии противника", – признает Михаил Жорохов.

О дальнейшем продвижении можно будет говорить только весной или летом, добавляет он, но как на тот момент будет складываться ситуация, пока никто не знает. Сейчас у них врага сил и средств наступать дальше не будет.

Как отмечалось ранее, цель врага – Авдеевский коксохимический завод. В настоящее время продолжается третья волна, которую выполняет увеличенная в количестве российская пехота.

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