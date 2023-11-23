Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 24 листопада?

День, коли бажано відмовитися від початку важливих справ, однаково досягти очікуваного успіху в них не вдасться — стосується це як професійних, так і фінансових питань, у вирішенні яких необхідно бути акуратними. Зате можна – і потрібно – займатися благодійністю, але тільки в тому разі, якщо об'єкт уваги дійсно потребує допомоги, а не вдає з себе знедоленого.

Рак

Раки відчують небувалий приплив енергії, яку можна направити на різні справи, але зірки рекомендують їм все ж віддати перевагу благодійності. Представники цього знака – на відміну від багатьох інших – отримують від добра, яке роблять іншим, справжнє задоволення, тому й роблять його за будь-якої нагоди. Можливо, саме тому сьогодні вони можуть розраховувати на здобуття позитивного бумеранга.

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