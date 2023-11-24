Продлится 4 дня: между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие

Участники конфликта на это время прекращают огонь.

В 7 утра 24 декабря вступило в силу перемирие, заключенное при посредничестве Катара между Израилем и ХАМАСом. Оно продлится 4 дня.

Об этом пишет The Times of Israel.

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За несколько часов до временного прекращения огня в израильских городах, граничащих с сектором Газа, сработали ракетные сирены. Также появились сообщения об интенсивных обстрелах ЦАХАЛа по всей территории Сектора Газы, поскольку армия стремилась максимально ускорить свою миссию против ХАМАСа в последние часы перед паузой.

Как отмечают катарские посредники, предполагается, что:

в 16:00 будут освобождены 13 заложников, содержащихся в Газе, и определенное количество палестинских заключенных из израильских тюрем;

в последующие дни будут освобождены не менее 50 женщин и детей из плена террористов;

150 палестинских заключенных, преимущественно женщин и несовершеннолетних, некоторые из которых осуждены за покушение на убийство, также должны быть освобождены.

"Это соглашение стимулирует дополнительное освобождение заложников: Израиль соглашается на дополнительный день перемирия за десять дополнительных заложников, освобожденных ХАМАСом", – говорится в сообщении.

Договоренность также обеспечит транспортировку топлива и гуманитарных грузов в Сектор Газа во время паузы. Это первое прекращение огня с того момента, как ХАМАС напал на Израиль 7 октября, убив около 1200 человек.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что интенсивная война против ХАМАС после перемирия продлится еще не менее двух месяцев.

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