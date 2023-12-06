Як надати об'єму тонкому волоссю: корисні лайфгаки

За допомогою цих способів тонке та рідке волосся буде мати об'ємний вигляд

З настанням холодів та сезону головних уборів зберегти гарну, об'ємну зачіску досить складно, особливо власницям тонкого та рідкого волосся.

Надати об'єму волосся можна і в домашніх умовах. Для цього варто спробувати скористатися лайфгаками, які використовують навіть зірки Instagram.

Як збільшити прикореневий об'єм волосся в домашніх умовах

Насамперед потрібно правильно доглядати за волоссям. Потрібно підібрати шампунь за типом шкіри голови, а кондиціонер та маски під своє волосся, Велика кількість шампуню може висушити волосся, тому намилювати його потрібно тільки біля коріння. А кондиціонер, навпаки, потрібно наносити на пасма волосся, щоб добре його зволожити.

Скористайтеся випрямлячем (утюжком)

Випрямляч для волосся – один із найпростіших і найшвидших способів створення прикореневого об'єму за п'ять хвилин. Попередньо вимийте волосся, нанесіть термозахист на волосся і висушіть його. Розділіть шевелюру на частини і закріпіть волосся шпильками-фіксаторами, щоб не заважали. Візьміть пасмо, захопіть її праскою біля коріння і зробіть їм напівобіг. Зачекайте, поки пасмо охолоне, і продовжуйте повторювати те ж саме з усім волоссям, що залишилося, поки не закінчите. Наприкінці зафіксуйте результат лаком для волосся.

Але пам`ятайте, що не варто зловживати таким способом, адже це може пошкодити волосся.

Якщо у вас немає праски для волосся, подібним чином створити об'єм у коренів можна за допомогою плойки.

Зробіть пучок

Під час використання фену зробіть біля коріння волосся об'ємні пучки з пасм. Після сушіння феном таким чином можна отримати не тільки збільшення об'єму зачіски, а й легкі локони. Або після прийняття душу перед сном зробіть високий недбалий пучок. До ранку вже висохле волосся має бути хвилястим і об`ємним.

Поміняйте проділ

Найпростіший спосіб швидко збільшити прикореневий об'єм — поміняти проділ. Особливо цей лайфгак добре працює, якщо зачіска довго залишалася незмінною. Зміщення проділу всього на декілька сантиметрів забезпечить бажаний ефект об'єму.

Висушіть волосся вниз головою

Звучить дуже просто, але це правда працює. Опустити голову вниз. Якщо в такому положенні висушити локони, додатковий підйом волосся забезпечений. Якщо є чубчик, його краще сушити як завжди.

Використовуйте брашинг

Якщо навчитись правильно використовувати круглу щітку брашинг, це дасть можливість підіймати волосся біля самого коріння.

Наносьте спеціальні засоби для стайлінгу

Пудра, спрей, що не змивається, лак «для об'єму» ​​допоможуть створити та зафіксувати об'єм. Щоб продовжити ефект, використовуй лак, нахиливши голову вниз, та розпорошуй його на прикореневу зону.

Зробіть недбалу укладку

Ефект об'єму волоссі створить і недбала укладка. Використовуйте засоби для стайлінгу, щоб закріпити результат.

Використовуйте сухий шампунь

Цим засобом не потрібно зловживати, щоб не нашкодити здоров`ю волосся. Щоб додати додатковий об`єм, нанесіть сухий шампунь на чисте волосся, як тільки висушіть його. Але не потрібно наносити сухий шампунь на брудне волосся.

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