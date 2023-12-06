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Окупанти знову атакували ТЕС – люди опинилися без опалення

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1986
Час на прочитання
1 хв
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Окупанти знову атакували ТЕС – люди опинилися без опалення

Енергетики ДТЕК / Фото: Getty Images

Під час атаки на ТЕС обійшлося без жертв.

Окупаційна армія Росії вчергове атакувала одну з теплоелектростанцій у прифронтовому регіоні України.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.   

Внаслідок атаки було пошкоджено обладнання підприємства – без опалення опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд із ТЕС.

"Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення теплопостачання для мешканців", - йдеться у повідомленні. 

У компанії також додали, що за останні півтора місяці це вже шоста атака на прифронтову ТЕС.

Нагадаємо, "Укренерго" попередило українців про можливий дефіцит електроенергії.

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Дата публікації
Перегляди
1986
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