Оккупанты снова атаковали ТЭС – люди оказались без отопления

В ходе атаки на ТЭС обошлось без жертв.

Оккупационная армия России в очередной раз атаковала одну из теплоэлектростанций в прифронтовом регионе Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

В результате атаки было повреждено оборудование предприятия – без отопления оказались жители одного из населенных пунктов рядом с ТЭС.

"После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и прилагают все усилия для скорейшего возобновления теплоснабжения для жителей", — говорится в сообщении.

В компании также добавили, что за последние полтора месяца это уже шестая атака на прифронтовую ТЭС.

Напомним, "Укрэнерго" предупредило украинцев о возможном дефиците электроэнергии.

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