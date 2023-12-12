Масштабний збій у роботі "Київстар": що кажуть в компанії

Компанія "Київстар" підтвердила інформацію користувачів про те, що зранку 12 грудня у роботі оператора стався масштабний збій. Фахівці працюють над усуненням проблеми.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу до Інтернету у частини абонентської бази", - наголошують у "Київстар".

У компанії наголошують, що на час усунення технічних складнощів абонентам рекомендують користуватись можливостями послуги "національний роумінг".

"Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, зранку з'явилася інформація, що в роботі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій. З словами користувачів оператора, не має покриття, а також не ловить Інтернет.

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