Нічна атака армії РФ: скільки повітряних цілей збила ППО

Вночі проти 12 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed". Армія РФ випустила 15 дронів. Сили ППО "приземлили" дев'ять БпЛА.

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

"Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131", дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни атакували дронами з території тимчасово окупованого Криму - з району Балаклави.

Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, напередодні, у ніч проти 11 грудня, силами ППО було знищено 18 ударних ворожих безпілотників та 8 балістичних ракет.

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